Nel consueto appuntamento con il focus di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, si è espresso sulla situazione legata al futuro di Kostantinos Karetsas. Qui sotto le sue parole:

"Il Borussia Dortmund sta premendo molto con il Genk per arrivare a Karetsas. I due club sono in trattativa costante, il Borussia sta inviando più di una proposta. C'è una trattativa in corso ma ti posso dire che il Milan non ha abbandonato questa pista. Anzi, il Milan c'è, è ancora in corsa, e finché il giocatore non dirà sì al Borussia si sente ancora in corsa. È normale che il club si sente svantaggiato perché deve provare a fare delle cessioni, però terrei ancora viva la pista rossonera consapevole del fatto che il Borussia sta spingendo".