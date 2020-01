Serafini: “Milan, si respira un clima diverso, ma servono altre prove”

MILANO – Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, si è espresso sul momento della squadra di Pioli attraverso MilanNews.it: “L’arrivo di Ibra e la crisi di Suso hanno indotto il tecnico ad un cambio di modulo che stava diventando una specie di ossessione. In questo scenario, i rossoneri tra Cagliari e Spal sembrano abbiano riscoperto la caparbietà, l’intensità, l’attenzione. Sembra tornata la fame. Poco, per carità, per capire se il salto in alto sia avvenuto, ma due vittorie di fila con un parziale di 5-0 non ce le ricordavamo da tanto. Inoltre, adesso si respira un clima diverso, ma aspettiamo altre prove”.