Serafini: “Ibra serve moltissimo, ma da solo non basta”

MILANO – Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha parlato su MilanNews del mercato invernale che sta per aprire i battenti: “Ibra serve moltissimo, ma da solo non basta. Servono altri uomini e calciatori di spessore, senza guardare la carta di identità. La proprietà deve assecondare Boban e Maldini, dando loro un budget e non dei limiti di età per i giocatori. Occorrono leader che non ci accettino di fare brutte figure come contro Udinese, Torino, Fiorentina, Inter e Atalanta. Gente che non ci sta ad essere umiliata. Serve capire che è necessario restituire a questo ambiente un minimo di senso di appartenenza, inteso come professionalità, serietà e abnegazione”.