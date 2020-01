Serafini: “Caldara? Cessione difficile da capire”

MILANO – Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha commentato su MilanNews.it la cessione di Mattia Caldara all’Atalanta: “Nel reparto difensivo ci sono il ventinovenne Musacchio, l’infortunato Duarte e il perenne convalescente Caldara. L’ex atalantino sale sull’altare sacrificale in direzione Bergamo, per fare spazio a un altro giovane profilo. Operazione difficilmente comprensibile, dovrà essere spiegata. Probabilmente per la scarsa fiducia di un pieno recupero fisico del giocatore, che a Bergamo però potrebbe rinascere. Fatto sta che le alternative, in questa finestra di mercato, non paiono all’altezza”.