Serafini: “Bisogna capire se Caldara sia pronto per il Milan”

MILANO – Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha parlato su MilanNews in vista dell’imminente sessione invernale di calciomercato: “Non so davvero cosa Ibrahimovic pensi di fare, speriamo solo decida in fretta. Quello che è certo, è che serve un attaccante. Ed è arrivato il momento di capire se Caldara è finalmente pronto, fisicamente e per il Milan. Altrimenti, fuori Duarte probabilmente fino ad aprile, i centrali sono solo due. Gennaio sarà un mese di lavoro intenso sul mercato. Nel frattempo grazie a Pioli il Milan ha cambiato pelle, riuscendo ad avere buon contributo anche da chi entra dalla panchina. Le presentazioni sono vivaci e grintose, al di là di qualche punto che è sicuramente mancato”.