Sconcerti: “Milan, non si può vendere adesso Paquetà”

MILANO – Il giornalista Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, ha parlato del Milan, della possibile cessione di Paquetà al Psg e delle voci su Andrea Petagna: “Non si può dare via Paquetà a ventidue anni. Si può far giocare meno, ma non venderlo. Che Leonardo voglia adesso pagarlo meno di quanto lo pagò un anno fa è normale. Sarebbe normale anche se spiegasse tutta l’operazione. È stato un danno serio. Petagna è un buon giocatore, ma segna meno di Piatek. Non sta nemmeno molto in area. Gira, partecipa al gioco, ha bisogno di una punta accanto”.