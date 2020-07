Sconcerti: “Milan, ieri si è chiusa un’epoca. Ora si può riprovare a vincere”

MILANO – Attraverso calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato la vittoria ottenuta dal Milan ai danni della Juventus: “Il Milan è tornato. Ora Rangnick non dovrà più essere l’uomo che ricomincia, ma quello che fa l’ultimo chilometro. Quindi il suo lavoro si complica. Il Milan si è lasciato in un colpo dieci anni di altro Milan alle spalle. Il modo con cui ha travolto la Juve ha chiuso un’epoca. Anche per questo è giusto ricominciare da facce diverse, mentalità sconosciute. Senza chiedere troppo in cambio, ma sapendo che d’ora in poi si può di nuovo provare a vincere“.

