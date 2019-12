Sconcerti: “Ibra è necessario per questo Milan. Aiuterà i giovani a crescere”

MILANO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, attraverso Il Corriere della Sera, si è espresso sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “L’arrivo di Ibra sembra una sconfitta per chiunque abbia cercato nel Milan la squadra dei giovani di domani. In realtà è una correzione rumorosa ma necessaria. I troppi giovani hanno sempre bisogno di un vecchio capo branco. Ibrahimovic, anche da solitario e silenzioso, sarebbe l’investimento giusto per il piccolo Milan di adesso, ben disposto verso il calcio ma di nessun carattere. È entrato nei trentanove anni, nelle ultime due stagioni ha frequentato un campionato di basso livello tecnico. Non ci sono dubbi: non è l’Ibra che vorremmo, ma è ciò che serve. Attualmente, prenderlo è una necessità”.