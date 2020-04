Scamacca: “Milan? Adesso ho altre priorità”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito all’Ascoli, ha risposto anche ad una domanda sull’interesse nei suoi confronti da parte del Milan: “In questo momento le mie priorità sono altre: allenarmi, stare bene e pensare a quando si ricomincerà a giocare. Se si ricomincerà. Al mercato non ci penso”.

