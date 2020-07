Scamacca: “Mercato? Le voci fanno piacere, ma ora penso all’Ascoli”

MILANO – Sulla lista dei desideri del Milan, in vista della prossima campagna acquisti, c’è anche il nome di Gianluca Scamacca, centravanti classe ’99 del Sassuolo in prestito all’Ascoli. Su di lui c’è anche la Juventus, ma in un’intervista concessa al Corriere dello Sport Scamacca ha provato ad allontanare le indiscrezioni di mercato: “Le voci che mi riguardano è normale che facciano piacere, perché significa che gli addetti ai lavori apprezzano quanto sto facendo, tuttavia sono concentro soltanto sull’Ascoli e sull’obiettivo che dobbiamo raggiungere in questo finale di stagione”.

QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...