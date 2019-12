Rui Costa: “Pioli? Gli devo molto, saprà risollevare il Milan”

MILANO – L’ex centrocampista Manuel Rui Costa, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del tecnico rossonero Stefano Pioli, suo ex compagno di squadra ai tempi della Fiorentina: “A Stefano voglio bene e gli devo molto. L’anno in cui sono arrivato a Firenze per me era tutto nuovo e sono andato ad abitare sopra a casa sua. Non era solo un compagno, ma anche un amico che mi ha aiutato in tante situazioni. Ho un’enorme stima e considerazione di lui. Come tecnico e come uomo. Gli auguro il meglio e sono convinto che risolleverà il Milan”.