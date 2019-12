Raiola: “Ibra al Milan per divertire il mondo”

MILANO – Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato ai microfoni di Repubblica del ritorno dell’attaccante svedese al Milan: “Zlatan è tornato per divertirsi e per far divertire il mondo. Non potevo permettere che il suo ultimo palcoscenico fosse Los Angeles. Questi sei mesi saranno come l’ultima tournée dei Queen, un lungo tributo: bisognava farlo a San Siro. Abbiamo litigato in ogni trasferimento. Se fossi ignorante, penserei che sono sempre stato io a decidere le sue squadre, invece a 52 anni credo di aver capito che lui decide e poi mi fa credere che la decisione l’ho presa io…”.