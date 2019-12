Psg-Paquetà, il Milan non fa sconti: servono 40 milioni

MILANO – Il Paris Saint Germain fa sul serio per Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano è il primo obiettivo di Leonardo, direttore sportivo del club parigino, per il mercato di gennaio. Tuttavia, come riferisce Tuttosport, al momento la trattativa è bloccata. Il Milan, dal canto suo, non fa sconti e chiede circa quaranta milioni di euro, considerando anche che appena un anno fa lo ha pagato trentacinque per prelevarlo dal Flamengo. Il Psg vorrebbe abbassare il prezzo inserendo una contropartita, ma i rossoneri puntano a monetizzare al massimo.