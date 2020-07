Palmeri: “Milan, ecco quali sono i meriti di Pioli”

MILANO – Attraverso TMW, il giornalista Tancredi Palmeri si è espresso sul lavoro che sta svolgendo Stefano Pioli sulla panchina rossonera: “Tenete bene a mente questo dato del Milan: in quattro giorni ha dato ben sette gol alle prime due in classifica. E mostrando tempra, soprattutto. Non diventa di colpo quello che non è, ma Pioli con una rosa che vale il sesto posto sta facendo un lavoro assolutamente egregio. Non è sempre stato così, bisogna essere onesti nell’analisi: è la stessa squadra che si faceva umiliare 5-0 a Bergamo. Ma il merito di Pioli è l’ottimizzare il poco a disposizione. Non diventa di colpo brillante il Milan, ma ha carattere, si era già visto in Coppa Italia, e non è poco pensando a quella che era una banda in inverno nel derby e contro l’Atalanta”.

