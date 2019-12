Palmeri: “Ancelotti vuole Ibra all’Everton. La trattativa è concreta”

MILANO – Il giornalista Tancredi Palmeri, attraverso TMW, ha fatto il punto della situazione sul possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Ancelotti una settimana fa esonerato, adesso è a un passo dall’accordo con l’Everton, che potrebbe essere ufficializzato già mercoledì, sempre che vengano date sufficienti garanzie sugli investimenti tecnici. Il primo dei quali sarebbe proprio Ibra, per esplicita richiesta di Carlo Ancelotti. L’offerta fatta non è ancora delle dimensioni delle richieste dello svedese, uguali a quelle presentate al Milan, ma dovrebbe essere molto più vicina alla cifra totale di quanto offerto dai rossoneri. I contatti sembrano troppo avviati per trattarsi solo di un tentativo di ingelosimento”.