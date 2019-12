Ordine: “Milan, la sfida di Bergamo è un bivio. Su Ibra…”

MILANO – Il giornalista Franco Ordine, attraverso MilanNews, ha parlato della sfida che domenica il Milan giocherà sul campo dell’Atalanta: “Bergamo sarà una sorta di bivio per il Milan. O riuscirà a venirne fuori indenne oppure precipiterà nella mediocrità per l’ennesima volta dimostrando di avere bisogno oltre che di cifra tecnica anche di coraggio, di personalità e di carisma. E queste doti riportano nuovamente a Ibrahimovic sul conto del quale ci sono ormai due correnti di pensiero. La mia opinione è la seguente: se ci fosse stato Ibra contro il Sassuolo come sarebbe finita?”.