Milanello, il report odierno

MILANO – Non c’è tempo per recriminare dopo il deludente pareggio con la Spal: il Milan deve subito riaccendere i motori per prepararsi alla durissima sfida in programma sabato sera, all’Olimpico contro la Lazio. Come riporta il sito ufficiale del club, gli uomini di Pioli si sono ritrovati questa mattina a Milanello, dove i giocatori impegnati ieri a Ferrara hanno svolto lavoro defaticante. Chi invece non ha giocato si è prima allenato con gli attrezzi in palestra, poi è passato ad alcuni esercizi tecnici col pallone. A fine sessione si è svolta una partitella a campo ridotto. Domani parlerà mister Pioli in conferenza stampa alle ore 14, mentre l’allenamento di rifinitura inizierà alle 18.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live