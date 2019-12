Milan-Psg, la trattativa per Paquetà non decolla: il punto

MILANO – Lucas Paquetà è uno degli indiziati principali a lasciare il Milan nell’imminente mercato invernale. Sul centrocampista rossonero è piombato il Paris Saint-Germain, su indicazione del direttore sportivo Leonardo che, appena un anno fa, portò il classe ’97 in Italia. Leo vorrebbe riabbracciare Paquetà che, dal canto suo, non sta di certo entusiasmando all’ombra della Madonnina e potrebbe trovare stimolante un’avventura nella capitale francese. Tuttavia, il Milan non fa sconti e non accetta contropartite tecniche: come riferisce Tuttosport, la dirigenza meneghina chiede 35-40 milioni di euro. Cifra che, al momento, il club parigino non sembra disposto a sborsare. La trattativa si sta dunque notevolmente raffreddando.