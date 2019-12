Milan, Borini aspetta il Crystal Palace: il punto

MILANO – Il Genoa, che sta per ufficializzare l’ingaggio di Davide Nicola per la panchina, non molla la presa per Fabio Borini. Il Milan ha messo il proprio numero 11 sulla lista dei partenti e lo cederebbe volentieri al Grifone, con cui i rapporti di mercato sono ottimi. Tuttavia, stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, il classe ’91 preferirebbe approdare al Crystal Palace. Il club inglese aveva sondato il terreno, senza però approfondire i discorsi. Borini, dal canto suo, spera che i londinesi presentino un’offerta concreta.