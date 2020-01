Marchetti: “Suso-Under? Possibile scambio di prestiti con diritto di riscatto”

MILANO – Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, ha parlato su TMW del possibile scambio Suso-Under fra Milan e Roma: “Ci sono dei lavori in corso fra i due club, per cercare di capire quanto sia percorribile lo scambio Suso-Under. Il turco vuole giocare di più e gli agenti spingono per la cessione. Una possibile soluzione potrebbe essere quindi uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Suso anche contro al Spal è entrato in campo tra i fischi di San Siro e piace da tempo alla Roma”.