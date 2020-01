Marchetti: “Rodriguez può andare in Premier. Borini-Genoa quasi fatta”

MILANO – L’esperto di mercato Luca Marchetti, su TMW, ha parlato delle mosse del Milan in entrata e in uscita durante questa sessione di gennaio: “Il profilo individuato per la difesa è Todibo, ora resta da trovare un accordo non certo semplice col Barça, che non vorrebbe lasciar andare del tutto il giovane talento. Il Milan vuole presto parlare anche con il ragazzo, per capire la reale voglia di rimettersi in gioco. In uscita si muoverà Ricardo Rodriguez (lo sta cercando il Watford), visto che non vuole perdere l’Europeo. Così come andrà via Borini, richiesto dal Genoa”.