Marchetti: “Milan, Kjaer primo nome per la difesa. Christensen l’alternativa”

MILANO – Oltre alla trattativa per Matteo Politano in attacco, il Milan continua a cercare anche un difensore centrale. Sfumato l’obiettivo Todibo, i nomi in cima alla lista dei desideri sono quelli di Simon Kjaer e Andreas Christensen. Su TMW ne ha parlato il giornalista Luca Marchetti: “Stanno salendo le quotazioni di Kjaer dell’Atalanta, ma di proprietà del Siviglia. Sul difensore c’è anche il Cagliari, che punta al prestito secco per sei mesi. Il Milan, invece, riscatterebbe il giocatore dal Siviglia prendendolo a titolo definitivo. Un’alternativa valida è Christensen del Chelsea, ma è difficile che parta in prestito”.