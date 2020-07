Magni: “Donnarumma ama il Milan, ha già rinunciato a molti soldi per restare”

MILANO – Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto l’ex preparatore dei portieri della squadra rossonera, Alfredo Magni, il quale ha parlato di Gianluigi Donnarumma: “Gigio per il Milan ha rinunciato a tanti soldi e se il club lo metterà in condizione di rimanere, penso che si troverà tranquillamente un accordo. La sua volontà di restare mi sembra chiara. Poi non dipende solamente da lui. Ha già fatto scelte forti, ma ci sono tante variabili. In passato ha avuto la possibilità di andare via, ma ha preferito rinnovare con il Milan. Essendo anche cresciuto molto rispetto a tre anni fa, sicuramente adesso si sente più responsabile nei confronti della squadra che lui ama sin da bambino. Inoltre si trova bene non solo in rossonero, ma a Milano in generale”.

