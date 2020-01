Longhi: “Con Castillejo e Rebic abbiamo visto tutto un altro Milan”

MILANO – Domenica scorsa il Milan ha trovato il suo secondo successo consecutivo in campionato, grazie soprattutto ad un protagonista inaspettato: Ante Rebic. Il croato ha deciso la sfida contro l’Udinese con una doppietta ed è stato il migliore in campo assieme a Samuel Castillejo. Ai microfoni di Radio Sportiva, ne ha parlato il noto giornalista Bruno Longhi: “Con Suso e Calhanoglu avrebbe vinto ugualmente il Milan? Non lo sappiamo, non c’è la controprova. Sta di fatto che con Castillejo e Rebic abbiamo visto un buonissimo Milan”.