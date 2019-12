Ielpo: “Ibrahimovic? Non mi aspettavo questo comportamento…”

MILANO – Mario Ielpo, ex portiere rossonero, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it parlando della trattativa fra il club meneghino e Zlatan Ibrahimovic: “Non mi aspettavo una conduzione della trattativa di questo tipo da parte di Ibra. Non dico che dovesse esserci un rapporto privilegiato, però se davvero gli interessava l’opportunità di tornare al Milan, poteva venire il giorno dopo la chiusura del campionato americano per allenarsi e rientrare subito in forma. Così invece sta mettendo in difficoltà un po’ tutti, perché ora bisogna fare delle valutazioni. Più si va avanti ad aspettare la risposta di Ibra, più diventa difficile per il Milan assecondare le sue richieste. Più tempo passa e meno l’acquisto è utile”.