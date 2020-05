Hagi: “Sacchi mi voleva nel Milan dei fenomeni, ma poi…”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex calciatore romeno Gheorghe Hagi, ha svelato di esser stato vicino al Milan quando sulla panchina rossonera c’era Arrigo Sacchi: “Ci furono dei contatti e mi inorgoglì il fatto che Sacchi stesse pensando a me per farmi giocare in quella squadra di fenomeni. Poi però tutto saltò: un membro della società rossonera arrivò a Bucarest, ma non era una figura di prim’ordine, mentre per il Real Madrid venne a parlare con me addirittura il presidente Ramon Mendoza. Scelsi il Real, ma fu una decisione difficile perché in quei giorni ero un giocatore molto richiesto. Mi volevano anche le più grandi squadre inglesi e tedesche. Alla fine premiai il fatto che un grandissimo personaggio come Mendoza si era scomodato per raggiungere la Romania e convincermi ad andare a Madrid”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...