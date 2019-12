Florenzi-Roma, rottura ad un passo: sul classe ’91 c’è anche il Milan

MILANO – Alessandro Florenzi sembra davvero destinato a lasciare la Roma. Il laterale destro ha perso il posto da titolare con l’arrivo in panchina di Paulo Fonseca e, di questo passo, rischia persino di non essere convocato per i prossimi Europei. Ecco perché il classe ’91 si sta guardando attorno per cercarsi una nuova sistemazione. Nei prossimi giorni dovrebbe avere un confronto proprio con la dirigenza e l’allenatore, ma la sensazione è che si arriverà all’addio. Su di lui, stando a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, ci sarebbero ben tre squadre di Serie A: Fiorentina, Cagliari e Milan.