Fassone: “Il calcio italiano muore se non riparte”

MILANO – Contattato dal quotidiano Tuttosport, Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, si è espresso sulla situazione del calcio italiano: “Muore se non riparte. Basta attacchi, bisogna aiutare la Lega. Serve ridarle compattezza, come accade negli altri grandi Paesi europei. Sia un anno franco per il Fair Play Finanziario e ci siano nuove regole per iscriversi ai campionati. La Serie A? Andrebbe fatta con diciotto squadre e maggior mutualità per la B e per la Lega Pro”.

