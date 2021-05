Dicono di Milan – Le parole del 7 maggio

Ecco le parole del giorno sul mondo rossonero

MILANO - Dicono di M...ilan la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole dell'universo Milan.

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

CARLO ANCELOTTI A IL CORRIERE DELLO SPORT - "Barcellona, Juve e Milan fuori dalla Champions? "Non credo che la Uefa possa farlo. Penalizzerebbe i tifosi e i calciatori, sarebbe un'enorme ingiustizia. È un aspetto da trattare con i guanti bianchi. Perché punire i tifosi che non c'entrano niente? E come la prenderebbero le tv?"

BILLY COSTACURTA A SKY SPORT - "Troppi goal subiti dai rossoneri? Ci sono state delle parate inncredibili di Donnarumma delle ultime partite, credo che nel Milan non abbiano ancora la giusta armonia e la giusta coordinazione in difesa. Le prestazioni individuali non sono state all'altezza. Tomori all'inizio ha fatto bene, ma poi ha pagato il fatto di giocare più spesso - mercoledì e domenica mercoledì e domenica - rispetto a quando era in Inghilterra; Tomori è, comunque, il più affidabile di tutti. Ma bisogna ringraziare Donnarumma per le parate fatte".

MARCO BORRIELLO A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "E’ una partita tra due squadre in difficoltà, sarà l’esperienza a fare la differenza. Sicuramente per la Juventus non arrivare quarta sarebbe un fallimento totale: sulla carta è superiore. Il Milan mi ha sorpreso in positivo per il campionato che ha fatto. Ha una rosa da 2°-5° posto, ma a questo punto restare fuori dalla Champions sarebbe una beffa".

ROBERTO BAGGIO A IL VENERDI' - "Il calcio senza pubblico è tristissimo, mi fa piangere. Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Mi dette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani. Mi piace il calcio femminile. Il golf mi annoia, preferisco il basket e tifo per i Los Angeles Lakers".

ROMELU LUKAKU A IL CORRIERE DELLO SPORT - "Un grande giocatore, ha vinto ovunque in passato, ha segnato più di 500 gol. Uomo? Fino al Manchester avevamo un buon rapporto. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello in Serie A. Lui vuole vincere per sé, io per l'Inter, Ronaldo per la Juve, ora c'è Mou alla Roma: sono tutte cose buone per l'Italia. Il livello si alza, speriamo vinca ancora l'Inter".

MANULE BAIOCCHINI A SKY SPORT - "Kjaer è un titolarissimo di questa squadra. Il ballottaggio, in difesa, infatti, è tra Romagnoli e Tomori con prove tattiche anche nell'allenamento di oggi. L'altro ballottaggio è quello tra Rebic e Leao: con le percentuali è un 51% per il croato e un 49% per il portoghese. Sarà una staffetta comunque nel corso della partita".

GENNARO TERRACCIANO PRO RETTORE DELL'UNIVERSITA' FORO ITALICO - "La vedo come un'ipotesi molto remota. Una cosa è partecipare effettivamente a un campionato alternativo, altra cosa è avere rapporti contrattuali che in concreto non hanno recato alcun danno alla Uefa. Astrattamente la Uefa il potere lo avrebbe, ma secondo me si tratta più che altro di una sorta di avvertimento a futura memoria. Qualunque squadra in caso di illecito può essere sanzionata. Il problema qui sarebbe stabilire quale sia l'illecito. In questo caso si tratterebbe di un comportamento inappropriato ma non di illecito vero e proprio".