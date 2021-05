Calciomercato Milan, si mette male: due pessime notizie per Maldini

MILANO - Non c'è solo la lotta per conquistare la Champions League a tener banco in casa rossonera. Il prossimo calciomercato estivo infatti si avvina a grandi passi e il Milan ha tantissime questioni ancora aperte da sistemare e molte situazioni da monitorare . Dai casi Donnarumma e Calhanolgu ai riscatti, fino ad arrivare a cessioni e nuovi acquisti. Maldini e Massara hanno davvero un bel da fare in vista del prossimo mercato rossonero. In quest'ottica, attenzione a due importanti notizie che rischiano di minare alcuni piani di calciomercato del Milan.

Il primo campanello d'allarme riguarda un'indiscrezione riportata in queste ore da alcuni media inglesi, secondo cui il Manchester United avrebbe seriamente messo nel mirino Ismael Bennacer. L'algerino, come ben sappiamo, è ormai diventato il perno del centrocampo rossonero, ritagliandosi una posizione centrale e fondamentale nello scacchiere tattico del Diavolo. Per questo la sua cessione non è contemplata nei piani di mercato del Milan, ma l'assalto dello United potrebbe prepotentemente cambiare le carte in tavola. Tanto più che gli inglesi potrebbero approfittare della clausola rescissoria di Bennacer da 50 milioni di euro, scavalcando di fatto il Milan e la sua volontà di non cedere il proprio centrocampista. Una situazione pericolosa insomma, da tenere sott'occhio nel corso delle prossime settimane. Come detto però, ci sarebbe anche una seconda notizia che potrebbe complicare i piani di calciomercato dei rossoneri: ecco di cosa si tratta <<<