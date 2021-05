Zanetti: “L’Inter ha gravi problemi finanziari: passivo da oltre 100 mln”

MILANO – Alla fine l’Inter ha vinto lo Scudetto. Un trionfo nato nel derby di ritorno quando la formazione di Antonio Conte ha battuto il Milan dando vita alla marcia trionfale che lo ha portato a trionfare in Italia dopo ben 11 anni....

Redazione Il Milanista

MILANO - Alla fine l'Inter ha vinto lo Scudetto. Un trionfo nato nel derby di ritorno quando la formazione di Antonio Conte ha battuto il Milan dando vita alla marcia trionfale che lo ha portato a trionfare in Italia dopo ben 11 anni. Quella volta, in panchina c'era lo Special One, José Mourinho, annunciato nella giornata di ieri alla guida della Roma. L'ex Real Madrid e Chelsea infatti è stato ufficializzato come nuovo tecnico dei giallorossi al posto del connazionale Paulo Fonseca.

Ma lo scudetto, il numero 19 della sua storia, vinto dal club di viale della Liberazione non ha sanato i problemi finanziari della società, guidata dal Suning Group. E a parlare della situazione economica oggi è intervenuto il vice presidente della società nonché ex capitano Javier Zanetti che ha parlato ai microfoni del quotidiano argentino La Nacion.

Le parole di Zanetti sulla situazione finanziaria del club

Ecco dunque le parole di Javier Zanetti riportate a La Nacion sulla grave situazione finanziare del club nerazzurro: “È vero che a metà stagione il club poteva essere venduto. Ha attraversato e sta attraversando gravi problemi finanziari. Non siamo gli unici ad avere problemi, ovviamente, perché la pandemia ha generato molti deficit. Ma è vero: come società dobbiamo ancora migliorare. I problemi finanziari continuano. Potrebbero volerci un paio d'anni per ritrovare l'equilibrio. Servirà riaprire gli stadi. Solo quando torneremo alla normalità cresceremo di nuovo. Ho letto che il passivo dell'Inter è stato di 102 milioni di euro. Direi che è anche un po’ di più. Oggi la situazione è complicata, non c'è motivo di nasconderla, ma almeno con la felicità di aver vinto il campionato”.

Rimane allora il dubbio se Conte guiderà, anche la prossima stagione, il club nerazzurro. Ma le parole del presidente Zhang lasciano aperta la speranza sul proseguo con il salentino: “Lo Scudetto non è la conclusione ma l’inizio del cammino dell’Inter. Spero che tutti continuino a sentire la fame di vittoria, a dare tutto per i colori Nerazzurri, a lottare per i nostri obiettivi”.