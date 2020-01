Criscitiello: “Pioli, giusto il cambio di modulo ma andava fatto in anticipo”

MILANO – Il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, attraverso TMW si è espresso sul Milan e sulla decisione di mister Pioli di cambiare sistema di gioco: “I rossoneri tornano a muovere seriamente la classifica con la vittoria a Cagliari. Pioli ha cambiato modulo, più per sistemare Ibrahimovic che per propria convinzione. Eppure era l’unica strada, considerando l’arrivo dello svedese e il rendimento di Suso. La squadra ha più equilibrio, ma anche più sostanza in attacco. Una vittoria non cambia nulla, ma si può ragionare con convinzione verso un cambio di modulo che andava fatto con leggero anticipo”.