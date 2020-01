Criscitiello: “Milan, tanto cuore e un pizzico di fortuna. Bene il 4-4-2”

MILANO – Michele Criscitiello, giornalista e direttore di SportItalia, ha commentato su TMW la vittoria ottenuta dal Milan contro l’Udinese: “Il Milan conquista la seconda vittoria consecutiva, batte anche il tabù San Siro che la vede tra le ultime squadre in classifica per le gare casalinghe e segna 3 gol al Meazza, quando in tutta la stagione ne aveva segnati 7. Merito anche di molta fortuna. L’Udinese non avrebbe meritato la sconfitta. Ma la fortuna aiuta e ben venga. I rossoneri hanno giocato un pessimo primo tempo, ma nel secondo ci hanno messo il cuore, spesso mancato in questi anni. Il modulo con due punte aiuta: meglio due attaccanti piuttosto che un tridente con ali che non volano”.