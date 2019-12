Criscitiello: “Milan, quanti errori di Boban!”

MILANO – Il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha parlato di Zvonimir Boban su TMW: “Un grande calciatore, un grande uomo, un grande opinionista e un grande politico. Nella vita, però, non si può essere grandi in tutti i settori. Si scopre dirigente di una squadra di calcio a 51 anni e con poca umiltà si mette al servizio del suo Milan. Errori in sede di mercato, pessima gestione di Marco Giampaolo e sbavature nella gestione del gruppo. Inoltre, un bravo dirigente non si vede solo in fase di costruzione di squadra, ma anche nella gestione della settimana a Milanello: un disastro che costa caro ad Elliott”.