Criscitiello: “Il problema del Milan non era Giampaolo, ma la dirigenza. Boban e Maldini dovrebbero dimettersi”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, si è espresso duramente sulla dirigenza milanista: “Sono più imbarazzanti le parole di Boban della prestazione del Milan. Dire, a fine gara parlando di mercato, ‘proveremo a fare del nostro meglio se ce lo permetteranno’ significa non aver capito la gravità della situazione, ma neanche i propri limiti. La presunzione senza fine. A Bergamo il Milan ha dimostrato di essere quello che tutti conoscevamo da inizio stagione: imbarazzante. Il problema non era Giampaolo, ma i suoi dirigenti, che farebbero bene a dimettersi. Non può essere gestito così un club del genere. Bisognerebbe ricominciare tutto daccapo, ma questa volta per sempre: via Gazidis, Boban e Maldini. Quest’ultimo è un altro tassello inutile della dirigenza, nonostante la gloria che lo precede”.