Criscitiello: “Al Milan manca un progetto”

MILANO – Il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha parlato del Milan su TMW: “Il Milan si è presentato con la bomba mediatica e l’ha fatta subito esplodere. Nascondendo, in parte, il disastro pre-natalizio di Bergamo e soprattutto continui errori dirigenziali che non possono passare più in secondo piano. Tuttavia il Milan è fuori dalla lotta scudetto, fuori dall’obiettivo stagionale, ovvero la zona Champions. Potrebbe solo raggiungere la zona Europa League, ma sarebbe inutile ai fini della crescita del club. Manca un progetto e mancano i condottieri. Tanti calciatori in rosa ma nessuno, tolti Donnarumma e Bonaventura, che abbia un valore importante”.