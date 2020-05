Costacurta: “Milan, basta rivoluzioni. Come si può mandar via Maldini?”

MILANO – Intervistato dai microfoni del quotidiano ‘Tuttosport’, Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, si è schierato dalla parte di Paolo Maldini sperando nella sua permanenza al Milan: “Paolo quest’anno è riuscito a trovare sul mercato gente con personalità, in grado di reggere il peso di San Siro, come Bennacer e Theo Hernandez. Anche per questo dico che sarebbe dannoso ricominciare nuovamente da zero. Il Milan, uno come Maldini, dovrebbe tenerselo stretto: la società ha trovato un dirigente bravo e che ama questi colori più di qualunque persona al mondo. Uno così può esser mandato via?”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live