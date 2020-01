Cerruti: “Theo potrebbe trasformarsi tatticamente come Bale”

MILANO – Il noto giornalista Alberto Cerruti, attraverso MilanNews.it ha parlato di Theo Hernandez: “Se si parla di meriti bisogna cominciare dal giocatore francese, sicuramente il migliore degli acquisti estivi. I suoi gol sono la conferma delle sue qualità, ancor più straordinarie se si pensa che è stato preso per fare il difensore. La sua propensione ad attaccare mi convince sempre di più che Hernandez sia sprecato e spesso a disagio in fase di copertura. Ormai, è maturo per giocare molto più in avanti, trasformandosi tatticamente come Bale, nato come terzino sinistro ma poi stabilmente attaccante nel Real Madrid e nella nazionale gallese. In futuro il Milan dovrà prendere un vero difensore, così da poter avanzare Theo Hernandez”.