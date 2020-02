Cerruti: “Spero che Donnarumma rinnovi, il Milan non deve commettere lo stesso errore della Roma…”

MILANO – Il giornalista Alberto Cerruti, attraverso MilanNews, si è espresso sulla situazione contrattuale di del portiere rossonero: “Donnarumma non è in scadenza di contratto, perché è legato al Milan fino al termine della prossima stagione, per cui non ci sarebbe alcuna fretta di rinnovare o interrompere il rapporto. Per il bene del Milan mi auguro il rinnovo del contratto di Donnarumma, ma senza esagerazioni perché guadagna già sei milioni a stagione e al massimo potrebbe pretenderne uno in più. Inoltre, non è affatto scontato che con gli eventuali 50-60 o anche 70 milioni per la sua cessione si riesca a ricostruire una grande squadra. Basti guardare cosa ha fatto la Roma dopo la cessione di Alisson…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...