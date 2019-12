Cerruti: “Milan, Pioli è il meno colpevole di questa situazione”

MILANO – Alberto Cerruti, giornalista, ha commentato su MilanNews.it il momento del club rossonero: “Fallimento. E’ questo il nome dell’unico sponsor che ha saputo portare Gazidis, primo acquisto sbagliato del fondo Elliott. Primo, ma non unico, perché il fallimento di questa stagione del Milan coinvolge tutti, a cominciare da mister Paul Singer. Non è giusto prendersela con Pioli, che non si è avvicinato al Milan con la presunzione di Giampaolo, anche se a Bergamo ha sbagliato a preferire inizialmente Leao a Piatek. Errori veniali che non bastano per spiegare l’umiliante 5-0 di domenica, ultima conseguenza del fallimento di tutti, nel quale l’allenatore rimane il meno colpevole. Anche perché Pioli è l’ultimo arrivato in questa valle di lacrime rossonere”.