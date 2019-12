Cerruti: “Il ritorno di Ibra è una sconfitta per il fondo Elliott”

MILANO – Il giornalista Alberto Cerruti, attraverso MilanNews.it, ha commentato il ritorno di Ibra in rossonero: “Il tempo dirà se Ibrahimovic sarà stato un buon investimento a livello tecnico. Intanto, però, il suo arrivo è già una sconfitta, almeno parziale, per molti. Per il fondo Elliott, che ha dovuto smentire in corsa la propria strategia basata sui giovani da valorizzare. Per Pioli, perché il primo motivatore della squadra dovrebbe essere l’allenatore e non un giocatore con la personalità evidentemente più forte della sua. E infine per i suoi nuovi compagni, a cominciare da Romagnoli perché lui, prima degli altri, dovrebbe far sentire la voce del capitano”.