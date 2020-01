Ceccarini: “Piatek vuole restare, ma nei prossimi giorni…”

MILANO – Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione di Kris Piatek su TMW: “L’arrivo di Ibrahimovic ha portato grande entusiasmo in casa Millan, ora però bisogna completare il mercato, prendendo anche un difensore. Todibo è in pole position. Un nodo da sciogliere, in uscita, è quello relativo a Piatek. L’arrivo di Zlatan chiude gli spazi all’attaccante polacco. Al momento la sua volontà è quella di restare al Milan, ma da qui a una decina di giorni lo scenario potrebbe cambiare. Il Genoa e il Crystal Palace si sono fatti avanti, ma per ora non c’è stata alcuna apertura da parte del giocatore”.