Ceccarini: “Milan, la cessione di Piatek resta un’ipotesi concreta”

MILANO – Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato della probabile cessione di Kris Piatek su TMW: “L’attaccante polacco è in uscita e su di lui si stanno muovendo in tanti. Negli ultimi giorni è diventata estremamente concreta la pista Tottenham. L’infortunio a Kane, che dovrà stare fermo a lungo, impone al club londinese l’acquisto di una punta e Piatek è diventato un obiettivo. Il Milan è pronto a cederlo, anche se per non fare una minusvalenza ha bisogno di incassare almeno 28 milioni. Di fronte al Tottenham Piatek potrebbe accettare di partire. Resta una pista da monitorare con attenzione”.