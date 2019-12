Caressa: “Milan, con Gattuso era un’altra storia. Nella testa dei giocatori…”

MILANO – Nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club’, Fabio Caressa si è soffermato anche sul Milan: “Non dimentichiamo che il Milan di Gennaro Gattuso, un anno fa, era in Champions League prima delle ultime partite della stagione. Nell’ultima giornata era in Champions fino a dieci minuti dal termine. La rosa non è cambiata molto, ma qualche cosa nella testa dei giocatori rossoneri è cambiata di sicuro. Voi vedete della luce? La situazione può davvero cambiare? Mi faccio questa domanda. Zlatan Ibrahimovic può tornare? Risulta che il rapporto tra lo svedese e una parte della dirigenza si sia un po’ sfilacciato…”.