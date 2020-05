Capello: “Boban? Avrei fatto come lui, la dignità viene prima di tutto”

MILANO – In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Fabio Capello si è espresso sul licenziamento di Zvonimir Boban e sul sempre più probabile addio di Paolo Maldini: “È una situazione che mi fa stare quasi male. Li conosco molto bene, avendoli allenati, e devo dire che loro hanno dimostrato da dirigenti la stessa serietà che avevano da calciatori. Si sono sempre comportati con dignità e professionalità. Io mi sarei comportato come Boban: non si indossa una maglia per niente, c’è la dignità prima di tutto”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...