Bucchioni: “L’unico modo per risollevare il Milan è cederlo”

MILANO – Il giornalista Enzo Bucchioni, attraverso TMW, si è espresso sull’attuale proprietà rossonera: “L’unica strada per risollevare il Milan è la cessione del club. Quella di Elliott è una semplice e fredda gestione economica, ma le aziende calcistiche hanno bisogno anche di molto altro, a cominciare dalla passione dei proprietari. Intanto, a proposito di errori, i rossoneri cedono Mattia Caldara all’Atalanta: un ritorno a casa per quindici milioni. Il Milan lo aveva pagato trenta due anni fa dalla Juventus, ma non ha praticamente mai giocato. Gasperini prova a rivitalizzarlo nella sua Bergamo”.