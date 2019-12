Bucchioni: “Il Milan aspetta Ibra, ma si guarda intorno. Ecco le alternative”

MILANO – Il Milan è ancora in attesa di ricevere una risposta da Zlatan Ibrahimovic, ma nel frattempo si guarda intorno per trovare un’alternativa. Su TMW ne ha parlato l’esperto di mercato Enzo Bucchioni: “Il club rossonero aspetta, ma si guarda attorno. L’ultima idea è Haaland, ma sul norvegese ci sono tutti i più grandi club al mondo. Juventus compresa grazie ai buonissimi rapporti con Raiola. Inoltre bisogna chiedersi se Haaland sia già pronto per cambiare le sorti del Milan o abbia bisogno di tempo per inserirsi nel nostro campionato. Infatti si sta valutando anche l’ipotesi Mandzukic, un giocatore-leader che serve nello spogliatoio di Pioli”.