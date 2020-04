Boban non accetta il licenziamento e porta il Milan in tribunale

MILANO – Nello scorso mese di marzo Zvonimir Boban, ormai ex Football Chief Officer del Milan, è stato licenziato per “giusta causa” dalla società rossonera, per aver rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche sulle future strategie del club, senza l’autorizzazione di quest’ultimo. Tuttavia, come riferisce il quotidiano Tuttosport, il dirigente croato non ha mandato giù il comportamento di Gazidis, il quale aveva contattato Rangnick senza avvisare né lui né Maldini. Di conseguenza, Boban non ritiene giusta la causa per cui è stato sollevato dall’incarico ed ha intenzione di fare causa al Milan, portandolo in tribunale.

