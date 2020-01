Biasin: “Milan in un limbo, situazione inaccettabile”

MILANO – Il noto giornalista Fabrizio Biasin, su TMW, ha parlato della situazione in cui si trova il Milan di Pioli: “Il Milan è cementato nel mezzo della classifica e il problema è che non ha grosse speranze di recuperare sulla zona Europa e nemmeno rischia di finire nell’inferno della zona retrocessione. Si chiama limbo e non è accettabile. Il limbo è ottimo se sei una neopromossa, inaccettabile se ti chiami Milan e porti allo stadio più di sessantamila spettatori. Il limbo è figlio di una gestione sciagurata che la proprietà sta provando a mascherare con lo specchietto-Ibra. Ibra può fare molto, ma non i miracoli. Una dirigenza che spera nei miracoli certifica la sua inadeguatezza”.