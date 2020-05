Biasin: “Le parole di Rangnick, quelle di Mihajlovic e lo strano silenzio del Milan…”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato la delicata situazione in casa Milan, soffermandosi sulle dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa da Ralf Rangnick (sul suo possibile futuro rossonero) e da Sinisa Mihajlovic (su Ibra): “Rangnick prima e Mihajlovic poi hanno parlato di Milan e di Ibrahimovic. Maldini ha rimbrottato il possibile futuro direttore tecnico, ma la proprietà ha preferito tacere. Non è normale che escano dichiarazioni a ripetizione e che dai piani alti lascino correre. A meno che certe uscite, in qualche modo, facciano comodo. La qual cosa, tra l’altro, sarebbe anche più grave…”.

